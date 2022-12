"De 15 à 20 cm de neige à l’intérieur du pays et jusqu’à 40 cm dans les Ardennes": une grosse dépression polaire menace la Belgique

Mais cela ne sera bientôt qu’un lointain souvenir. En effet, le météorologue Luc Trullemans annonce que les températures vont chuter drastiquement dès ce week-end. "Le ciel sera dégagé et nous allons subir un air polaire qui descend directement sur notre pays", a-t-il commenté pour nos confrères de SudInfo.

Ce vendredi, les températures minimales vont passer sous les 0°. Il devrait faire -1° à Bruxelles et de -3° à -8° dans les Ardennes. Des températures qui vont continuer à descendre jusqu’à mardi, journée la plus froide. Les minimas devraient atteindre jusqu’à -14° en Ardennes et -7° dans le centre du pays. Les maximas oscilleront entre -3° et 1°.

Une situation qui inquiète Luc Trullemans. "Un avis d’urgence vient d’être lancé par le modèle européen et Météo France suit cela de très près aussi", a-t-il continué. Selon lui, une grosse dépression “remplie de neige et de pluie” arrive par la Bretagne et traversera le sud de la Belgique.

Actuellement, on ne parle que d’une prévision et il n’est pas certain que cette dépression touche la Belgique. Mais si elle se confirme, la Belgique pourrait connaître une situation difficile. "On pourrait atteindre les 15 à 20 cm à l’intérieur du pays et jusqu’à 40 cm de neige dans les Ardennes", assure Luc Trullemans. La météo pourrait donc engendrer du verglas et il faudra se montrer prudent sur les routes. Si elle a lieu, cette dépression devrait durer jusqu’à jeudi.