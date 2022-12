Elke Van Den Brandt désignée parmi les "rêveurs les plus influents d'Europe" avec Vladimir Poutine et Pap Ndiaye

Politico ne dévoilera l’entièreté de son classement – et notamment les personnalités occupant les premières marches – que ce mercredi soir, mais a tout de même déjà livré quelques noms. Dont un seul belge : celui d’Elke Van Den Brandt, la ministre bruxelloise de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière.

La candidate de Groen figure dans la catégorie des “Dreamers” du classement de Politico. Le magazine la décrit comme “une politique chevronnée”, compétente et à “la communication claire”, malgré des défis épineux en matière de Mobilité à Bruxelles (le plan Good Move par exemple). Elke Van Den Brandt, souvent qualifiée d'"autophobe”, se trouve en quatrième place de la rubrique, derrière la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon (2e) et Erik Huang (3e), directeur du “bureau de représentation” (sorte d’ambassade) de Taïwan en Lituanie. Elle se trouve devant Pap Ndiaye (5e), ministre français de l'Education, et Frans Timmermans (6e), en charge du Green Deal à la Commission européenne.

Et à la neuvième place de cette catégorie des “Dreamers”, on retrouve Vladimir Poutine. Politico le classe parmi les personnalités rêveuses, car il s’attache avec obstination à son “rêve de grande Russie”, en poursuivant la guerre en Ukraine alors que ses troupes subissent de plus en plus de lourds revers. Mais “l’incapacité de Poutine à réaliser son rêve ne signifie pas qu’il ne continuera pas à être un cauchemar pour ses voisins.”, conclut le média.

"Poutine devrait quitter la Russie pour être arrêté dans un autre État"