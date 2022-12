La reine Mathilde en visite dans un magasin accessible aux personnes en situation de handicap

Celle-ci défend donc une meilleure communication avec les différentes personnes qu'elle côtoie lors de son shopping. "L'accent doit être mis sur une interaction saine : les magasins doivent être accessibles de manière standard, mais je comprends également que cela n'est pas possible pour tous les éléments du magasin. C'est pourquoi il est important que tout le monde soit conscient des besoins de chacun et sache comment y répondre."

La reine Mathilde a également pu rencontrer Stéphanie, une malvoyante qui circule avec un chien-guide. Elle rencontre également des difficultés pour effectuer son shopping car les enseignes sont réticentes à laisser rentrer son chien qui lui est pourtant indispensable pour circuler.

Les deux femmes ont accompagné la Reine lors d'une visite du magasin ZEB. Cette enseigne a effectué quelques adaptations afin de le rendre plus accessible aux personnes en situation de handicap. Les allées ont ainsi été élargies, les porte-manteaux des vestiaires placés plus bas et le terminal de paiement installé à une hauteur adaptée. La Reine a écouté de manière attentive et a pris le temps d'observer les adaptations et de discuter avec les personnes.

La campagne "Après vous" de Comeos, en collaboration avec les centres d'expertise Inter et CAWab, souhaite sensibiliser les enseignes commerciales à l'inclusivité et à l'accessibilité. "Le plus grand défi actuellement est la sensibilisation", déclare Nathalie De Greve, directrice durabilité chez Comeos. "La campagne dirige les entreprises commerciales afin de rendre leurs commerces accessibles via des adaptations nécessaires qui peuvent représenter un monde de différence pour les personnes en situation de handicap. Nombre de ces adaptations sont également intéressantes pour d'autres personnes, comme celles en fauteuil roulant ou avec une poussette."