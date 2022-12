Coronavirus: la Belgique va devoir payer 10 millions d'euros à cause d'une erreur de Franck Vandenbroucke

En octobre dernier, nos confrères de "Het Laatste Nieuws" avaient questionné le ministre de la Santé lors d’une conférence de presse. Il avait été demandé une réaction quant au 10,7 millions d’euros de tests Covid-19 qui avaient été commandés et achetés par Franck Vandenbroucke lui-même et qui ont périmé dans un entrepôt sans avoir été utilisé une seule fois. Le ministre avait esquivé les faits et expliquait que la perte s’élevait à "seulement" 498.000 euros et qu’il fallait relativiser sur une situation qui n’est pas au meilleur jour.