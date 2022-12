Après l’affaire du greffier du parlement wallon, Paul Magnette demande la démission du bureau politique dont celle de Jean-Claude Marcourt (PS)

En réaction à cette polémique, nous apprenons aujourd’hui par l’intermédiaire de la RTBF et du Soir que le président du PS, Paul Magnette, a demandé la démission du bureau politique du parlement wallon. Ce dernier est composé du Président de l’assemblée, Jean-Claude Marcourt (PS), de la première vice-présidente du Bureau politique Jacqueline Galant (MR), du vice-président Manu Disabato (Écolo), et des secrétaires Sophie Pécriaux (PS) et Sybille Coster-Bauchau (MR).

”Ce n’est pas parce que les règles ont été respectées que ça suffit. On voit bien aujourd’hui, que ce soit pour les travaux du parlement, que ce soit la gestion du personnel, que ce soit les dépenses diverses et variées, les règles ne sont plus adaptées. Il y a clairement une responsabilité du greffier. Elle a été établie ; il a été écarté ; c’est dans les mains de la justice. Mais il y a aussi une responsabilité collective et notamment le bureau du parlement aurait dû contrôler le greffier. Donc, il y a aussi un défaut de contrôle”, rapporte le président du parti socialiste.

”Collectivement, une démission du bureau les honorerait et remplacer ce bureau par un nouveau bureau ouvert à l’opposition – c’est aussi ça la démocratie – pourrait rétablir la confiance au Parlement wallon. C’est l’image de la Wallonie dans son ensemble, et du personnel politique dans son ensemble qui est abîmée. Il faut maintenant remettre de la rigueur, des règles et de la transparence”, a-t-il conclu au micro de la RTBF.

Jeudi, Paul Magnette avait considéré que M. Marcourt n'avait commis "aucune faute personnelle". "L'ignorance ici n'est pas une faute". En revanche, le greffier mis en cause "a abusé de la confiance donnée" en s'octroyant des avantages "tout à fait inacceptables". "On a fait trop confiance à un homme qui donnait toute l'apparence de la rigueur", avait-il déclaré sur le plateau de Jeudi en prime.