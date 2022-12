Enquête pour corruption au Parlement européen: des perquisitions au sein des bureaux des assistants de Marie Arena et Marc Tarabella

L'assistante, de nationalité italienne, a été perquisitionnée à son domicile plus tôt dans la journée et les perquisitions se sont poursuivies à son bureau au Parlement européen dans la soirée, a précisé Mme Arena.

La vice-présidente du parlement européen Eva Kaili interpellée dans l'enquête pour corruption au Qatar

Le bureau de l'assistante est sous scellées jusque lundi matin pour permettre aux enquêteurs d'avoir accès à ses outils de travail.

L'assistante a été engagée il y a environ un an par l'eurodéputée belge pour se pencher sur les questions relatives à l'Afrique et à la République démocratique du Congo. Elle collaborait auparavant avec l'ONG Fight Impunity, et c'est dans le cadre de ce précédent emploi que les perquisitions ont lieu, a tenu à préciser Mme Arena.

Commentant l'enquête ouverte par le parquet fédéral belge, la parlementaire européenne assure "être pour la transparence. Donc s'il y a des faits de corruption ou d'interférence, il faut les mettre à jour, il faut que la justice fasse son travail".

A noter que nos confrères du Soir annoncent que le bureau des assistants de Marc Tarabella a lui aussi été mis sous scellés. L'eurodéputé n'a toutefois pas encore souhaité réagir.

Soupçons de corruption au Parlement européen par un pays du Golfe: le Qatar pourrait être mis en cause