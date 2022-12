La pique d'Hadja Lahbib à Jan Jambon lors de leur mission au Japon

Lors d'une réunion informelle avec la princesse, les ministres et la presse durant le voyage, Hadja Lahbib n’a pas hésité à tacler le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA), lui aussi de la partie.

Pour quelle raison ? Le nationaliste flamand a davantage vanté la Flandre que la Belgique dans son ensemble lors de ses échanges durant cette mission économique. La ministre libérale semble alors avoir profité de cette réunion informelle pour interpeller le ministre-président. "Comme vous l’avez dit vous-même M. Jambon : 'Seul, on avance. A deux, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin', selon les propos rapportés par le Soir. .