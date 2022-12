Le Centre d’Action Laïque déplore la polémique qui entoure le futur guide d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les écoles.

Le guide d’éducation sexuelle dans les écoles fait polémique: “Non on ne veut pas apprendre aux enfants de 9 ans à écrire des sextos !”

”Inadéquats” ou “dangereux”, les cours d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle donnés dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Selon la pédopsychiatre Sophie Dechêne, le futur guide destiné aux acteurs de l’EVRAS et utilisé à partir de la maternelle “comporte un risque d’intrusion psychique chez l’enfant qui est potentiellement traumatique avec un risque de conséquences sur la santé mentale au long terme et même sur la vie sexuelle d’adulte”. C’est du moins ce qu’elle affirme dans...