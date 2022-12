Affaire du greffier du Parlement wallon : Marcourt accepte de démissionner, mais pas tout seul

Dans la foulée, Paul Magnette, qui l'avait soutenu avant de demander sa démission, a "salué la décision" du Liégeois de de se retirer de son poste de président "afin de rendre possible le renouvellement du Bureau du Parlement de Wallonie. Cet acte était nécessaire pour rétablir la crédibilité de l’institution et restaurer la confiance entre les citoyens wallons et leurs élu(e)s". Il a également appelé "les membres des autres partis à faire de même afin de pouvoir constituer un nouveau Bureau, élargi à l’opposition".

Après la démission de @PecriauxSophie, tous les socialistes du Bureau ont pris la mesure des événements. J’appelle les membres des autres partis à faire de même afin de pouvoir constituer un nouveau Bureau, élargi à l’opposition. — Paul Magnette (@PaulMagnette) December 12, 2022

Reste à voir désormais qui, le PS désignera pour succéder à Marcourt. Plusieurs noms circulent (André Frédéric, Joëlle Kampanpole, etc.) mais aucun ne semble s’imposer pour l'instant.