Bonne nouvelle pour votre portefeuille : si le froid est glacial en ce début de semaine, un important redoux est annoncé pour lundi !

Toute cette semaine, on devrait observer des températures négatives sur l’ensemble du pays. Allant jusqu’à moins cinq degrés ces mardi et jeudi. Bonne nouvelle cependant, ce climat glacial ne devrait pas durer très longtemps. Selon les prévisions de l’Institut royal météorologique, on devrait observer un sérieux redoux dès le début de la semaine prochaine. “Les modèles prévisionnels sont unanimes, confirme Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Les températures seront à nouveau positives la semaine prochaine. Et devraient flirter avec les 10 degrés.”

Les modèles prévisionnels annoncent des températures proches des 10 degrés la semaine prochaine. ©Institut royal météorologique

La probabilité d’avoir un Noël blanc s’éloigne d’ailleurs sérieusement. “Même si un rafraîchissement peut avoir lieu, on devrait tourner autour des 4-5 degrés sur Bruxelles, ce qui est trop haut pour avoir des précipitations neigeuses. On pourrait toutefois en avoir en Ardenne même si la probabilité de neige n’est, selon les modèles prévisionnels actuels, pas supérieure à 20 %.”

Selon Pascal Mormal, les températures actuelles n’ont rien d'extraordinaire, même s’il faut remonter à février 2021 pour retrouver des températures aussi basses. “Cela n’a rien d’exceptionnel. La Belgique a déjà connu bien pire en matière de températures. Cela étant, la durée de cet épisode froid est relativement longue et il faut remonter à l’hiver 2010 pour retrouver une suite aussi longue de jours avec des températures négatives.”

Le redoux attendu la semaine prochaine est donc une bonne nouvelle pour le portefeuille des Belges, sachant que chaque degré perdu au thermomètre entraîne une hausse de la consommation d’énergie, notamment pour le chauffage. Le redoux devrait générer une utilisation moindre des appareils de chauffages et une déperdition thermique moins rapide.