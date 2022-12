"Il est presque illégal": pourquoi l'instauration d'un permis à points en Belgique suscite la polémique

A ensuite été débattue l'affaire du greffier du Parlement wallon, Frédéric Janssens, et notamment les dépenses occasionnées entres autres pour son voyage à Dubaï avec Jean-Claude Marcourt - qui a annoncé sa démission dans la soirée. Caroline Sagesser, politologue au Crisp, a directement pointé la responsabilité collective des membres du Bureau du Parlement. "Apparemment, personne n'a posé la question de savoir à quoi servaient les dépenses astronomiques du greffier. Il n'y a apparemment pas de rapports de ces voyages, et je pense donc qu'il y a une responsabilité collective car les agissements de ce monsieur n'ont pas été contrôlés. Alors que c'est le boulot du Bureau [...] Le contrôle du greffier a été lacunaire: soit on n'a pas posé les questions, soit on n'a pas reçu les réponses".

Voyage polémique à Dubaï : Marcourt et le greffier du Parlement wallon dans l’œil du cyclone

Pour finir, les chroniqueurs en sont venus à parler des fêtes. La fin d'année approche mais plus de la moitié des Belges souhaitent moins dépenser pour Noël et Nouvel An, ce qui inquiète les commerçants indépendants. Le patron de l'UCM (Union des classes moyennes), Pierre-Frédéric Nyst, a pris la parole dans l'émission pour évoquer notamment les conséquences de la crise énergétique sur le chiffre d'affaire des indépendants.