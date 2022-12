”Indispensable”, “Il faut continuer de faire le ménage” : les politiques réagissent à l’annonce de démission des membres du Bureau du Parlement wallon

Une sortie suivie par la démission du député Écolo Manu Disabato, qui avait affirmé qu’il démissionnerait lui-même si Jean-Claude Marcourt ne le faisait pas avant ce lundi soir. Les deux hommes se sont donc finalement retirés de leur poste, tout comme l’avait fait la socialiste Sophie Pécriaux dès vendredi.

Aussitôt le retrait de Jean-Claude Marcourt annoncé, Paul Magnette a salué sa décision. “Cet acte était nécessaire pour rétablir la crédibilité de l’institution et restaurer la confiance entre les citoyens wallons et leurs élu(e) s”, a tweeté le président du Parti socialiste.

Via le même canal, Georges-Louis Bouchez a souligné que “la démission de Jean-Claude Marcourt était indispensable pour rendre de la sérénité au Parlement wallon”, ajoutant que le MR “se réjouit de pouvoir travailler à un nouveau Bureau et un nouveau président qui devront réformer complètement le greffe et son fonctionnement”.

Au micro de LN24, le député fédéral Écolo Samuel Cogolati a affirmé que la position de Jean-Claude Marcourt était devenue intenable suite aux révélations faites, et que son parti se réjouissait de la démission du président du Parlement. “Il faut absolument faire le ménage interne, et on ne peut plus accepter les pratiques du passé”, a-t-il martelé.

”La démission de Jean-Claude Marcourt était bien le minimum vu le trip à Dubaï à 20.000 euros. Mais le reste du Bureau qui a laissé faire et qui a laissé déraper les dépenses du parlement wallon dans des chantiers qui se comptent en dizaines de millions d’euros doit aussi démissionner”, a réagi de son côté le chef de groupe du PTB au Parlement wallon, Germain Mugemangango. “La classe politique doit abandonner son goût pour les privilèges aux dépens du contribuable. Le nouveau bureau devra renoncer aux rémunérations supplémentaires prévues. Il est aussi largement temps que les parlementaires voient leur rémunération divisée par deux”, a ajouté le chef de file de l’extrême gauche.