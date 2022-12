L’incroyable générosité des Belges pour sauver la petite Mila, qui a besoin de 100.000 euros pour se faire opérer : “On n’aurait jamais pu imaginer ça”

Trois semaines plus tard, son état empirait. Direction les urgences de l’hôpital de Genk où Mila a rapidement été envoyée vers Leuven pour faire une échographie de ses reins. Le verdict tombe : une tumeur derrière sa glande surrénale est découverte, qui provoque des diarrhées constantes. L’enfant se déshydrate donc rapidement et court le risque d’être victime d’un arrêt cardiaque à tout moment. “Quand nous avons entendu ça, notre monde s’est effondré”, a indiqué Debbie, la mère, à nos confrères.

L’argent en trop sera reversé à une association

Mila a déjà subi six opérations. Elle est sous perfusion quasiment depuis 6 mois à l’hôpital de Louvain. La chimiothérapie ne fonctionne pas, les médicaments non plus. Reste une possibilité : une opération en Allemagne pour retirer la tumeur. C’est malheureusement une zone très sensible et la plupart des médecins qui ont examiné la petite ne veulent pas prendre un tel risque. Sauf en Allemagne, à Tübingen très exactement, où un chirurgien dispose de l’expertise et de l’équipement nécessaires. “Coût de l’opération : 100.000 euros”, révèle Debbie, qui se dit prête à prendre le risque. “Notre fille ne peut pas rester éternellement sous perfusion à l’hôpital. Si l’opération réussit, elle pourra au moins rentrer à la maison et avoir 95 % de chances d’avoir un avenir normal.” L’opération aura lieu en janvier.

Un crowdfunding a été lancé (disponible ici), et il rencontre un énorme succès. En seulement deux jours, près de 92.000 euros ont été récoltés à l’heure d’écrire ces lignes. Debbie et sa famille n’en croient pas leurs yeux. Quand les 100.000 euros seront récoltés, ils pourront prendre rendez-vous en Allemagne. “On n’aurait jamais pu imaginer ça”, dit Debbie Geerkens à Het Belang van Limburg. “L’argent que nous recevrons en surplus sera reversé à une association caritative”, promet-elle.