Les voyages de députés au Qatar interpellent Ecolo: "Ces déplacements sont-ils compatibles avec le Code de déontologie de la Chambre?"

Le député Samuel Cogolati (Ecolo-Groen), président de la délégation belge à l'Union interparlementaire, a déposé à l'appui de sa requête trois invitations qu'il a reçues, et déclinées, pour des déplacements au Qatar en septembre et octobre à l'invitation du Comité national des droits de l'homme (NHRC) de l'émirat et du gouvernement qatari. Selon les programmes fournis, des rencontres sont prévues avec des officiels qataris, le bureau de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) à Doha, des syndicats, des représentants du groupe de construction belge Besix ainsi que la visite de logements destinés aux travailleurs et l'un des stades construits pour la Coupe du monde. Selon le député, des invitations similaires ont été adressées à d'autres collègues, mais il ignore s'ils les ont acceptées.