Météo: un mardi matin sous le soleil mais dans le froid

Le soleil sera au rendez-vous mardi matin avant d'être progressivement masqué par des nuages venus de l'ouest. Le temps restera sec mais les températures seront inférieures à 0 °C dans une bonne partie du pays, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Celles-ci oscilleront entre -3 °C dans les Hautes Fagnes et 1°C en Flandre sous un vent globalement faible et modéré à la Côte et en Ardennes.