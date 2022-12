”Voulez-vous succéder à Roberto Martinez ?”: le Forem lance une campagne pour dénicher les talents de demain dans le domaine du sport

Face à cette actualité et alors que la Coupe du monde bat son plein, le Forem, l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, en profite pour lancer une action de communication sur les réseaux sociaux autour de l’emploi dans le domaine du sport.

Intitulée “Voulez-vous succéder à Roberto ?”, elle vise à mettre en lumière les opportunités d’emploi toutes filières confondues. Actuellement, plus de 30 postes sont d’ailleurs disponibles sur le site internet et l’app du Forem. D’autres acteurs du monde sportif sont en effet à la recherche de nouveaux talents pour renforcer leurs équipes. “On a travaillé autour de ce concept pour attirer les talents vers les métiers du sport, indique le porte-parole du Forem, Thierry Ney. Si on veut dénicher les futures stars de demain, il faut les former et les accompagner. Les opportunités sont d’ailleurs nombreuses et larges dans le secteur, on parle notamment de conseiller sportif, maître-nageur·euse, coach sportif·ive, vendeur·euse de sport, etc”.

Le secteur du sport génère plus de 5000 jobs en Wallonie

Plus largement, le Forem rappelle que le monde du sport en Wallonie génère plus 5.500 emplois. Depuis le début de l’année, près de 6.822 opportunités ont été diffusées sur le site du Forem pour permettre à ses différents acteurs de trouver leurs nouveaux talents.

Si aujourd’hui le poste le plus convoité est celui de notre sélectionneur national, l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi souhaite profiter de cette attention médiatique pour mettre en valeur les postes dans toutes les filières sportives mais aussi dans les entreprises qui permettent de les pratiquer.

L’action de communication du Forem sera visible sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Facebook et Tik Tok. “Derrière Roberto, se cachent des hommes et des femmes passionnés par leur sport qui cherchent à transmettre leur passion.