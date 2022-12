IFPQ: "Alexander De Croo devrait montrer l'exemple et il ne le fait absolument pas"

Bernard Hubien, secrétaire générale de l'Union francophone des parents de l'enseignement catholique, estime qu'il fallait un geste de la part de la ministre de l'éducation, Caroline Désir. "Ce guide est, dans son ensemble, une bonne chose. Mais il a des passages litigieux qui notamment abordent des questions à un âge où ça ne se pose pas", confie-t-il, lui qui insiste sur le fait que UFAPEC n'a pas validé ce texte, et ce même si leur logo se retrouve en troisième page de l'ouvrage.

Dans les colonnes de la DH, on a pas mal parlé de ce guide. "Plusieurs écoles nous ont contacté pour nous demander comment il était possible que parler de ce guide avec les enfants", commente Vincent Schmidt, journaliste et rédacteur en chef adjoint de notre quotidien. "Il y a des enfants qui sont choqués des propos qu'ils entendent. On leur a imposer cette forme d'éducation et on ne répond même pas aux questions des enfants. Il y a là un problème".

"Alexander De Croo nous a menti"

La polémique qui vise Alexander De Croo était aussi au menu de l'émission de ce mercredi. Après des révélations du magazine Knack, qui a partagé des messages envoyés entre le cabinet d'Alexander De Croo et celui de la secrétaire d'état du budget, Eva De Bleeker, il semblerait que le Premier ministre avait donné son aval à la version budgétaire proposée par Eva de Bleeker.

Sander Loones, député fédéral à la Chambre des représentants (N-VA), était présent sur le plateau d'Il faut qu'on parle pour évoquer la question. "C'est une faute personnelle du premier ministre. Il nous a menti au parlement. Il devrait montrer l'exemple et il ne le fait absolument pas. C'est grave car on parle ici du pire budget de l'Union européenne", peste notre invité.

"C'est spécial car on a un premier ministre qui dit qu'il n'a rien à cacher et il nous cache plein de choses", surenchérit-il. "Aujourd'hui, Eva De Bleeker est licenciée à cause d'un texte qu'elle a introduit à la demande d'Alexander De Croo. Ce n'est pas correct".

"Le Maroc n'est pas en demi-finale par hasard"

En troisième partie d'émission, l'équipe d'Il faut qu'on parle évoquait les demi-finales de la Coupe du Monde.

D'après Jonathan Lange, responsable des Sports au sein de la Dernière Heure/Les Sports, c'est possible que les Marocains sortent la France ce mercredi soir. "On est pas en demi-finale d'un Mondial par hasard. Ils ont battu les Belges, tenu en échec la Croatie, sorti l'Espagne et le Portugal. En France, on se dit méfiant et on ne tombera pas dans ce piège-là. La France n'a jamais eu de match avec une telle physionomie. Ils vont jouer contre un bloc bas mais qui peut se projeter très vite vers l'avant. Il y a du talent dans cette équipe marocaine. Il ne faut pas les restreindre à cette faculté de bien défendre. Ils ont des qualités", confie-t-il.

Questionné sur le type de jeu de l'équipe marocaine, notre expert confiait qu'il s'agissait d'un football "à l'européenne" et non pas un football de type africain.

Revivez l'émission dans son intégralité ci-dessus.