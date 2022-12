Coupe du monde: 213 arrestations à Bruxelles après les débordements suite à la défaite du Maroc

Immédiatement après le match, le boulevard du Midi (en direction de la porte d'Anderlecht) et le boulevard Poincaré (à partir de la Porte de Ninove) ont été fermés préventivement à la circulation, de même que le tunnel de la Porte de Hal vers le Midi.

Lire aussi > Feux d'artifice vers la police, canons à eau déployés: des débordements dans le centre de Bruxelles après l'élimination du Maroc (PHOTOS + VIDEOS)

Forcément déçus après la défaite de leur équipe, les supporters marocains n'avaient pas le coeur à la fête mercredi soir. Dans le quartier Lemonnier, où se concentraient les rassemblements festifs lors des matchs précédents, l'ambiance était totalement différente et il n'y a pas eu de rassemblement de foule.

Des troubles de l'ordre public ont toutefois été constatés en plusieurs endroits de la capitale: dans le quartier Lemonnier/Midi, rue de Liederkerke et rue Verbist à Saint-Josse-ten-Noode, sur la chaussée de Gand et aux Étangs noirs à Molenbeek-Saint-Jean et sur le boulevard Jamar et le boulevard Poincaré à Anderlecht. La police a, à nouveau, observé une utilisation importante de moyens pyrotechniques.

Des débordements à Bruxelles après l'élimination du Maroc

Un groupe de personnes du quartier a tenté de calmer le jeu du côté de la gare du Midi en formant une chaîne humaine, comme cela avait déjà été le cas jeudi dernier, alors que des projectiles ont été lancés en direction des "gilets verts" présents et des policiers. Ces derniers ont riposté en utilisant des gaz lacrymogènes. Des fauteurs de trouble ont également bouté le feu à des poubelles sur la voie publique.

Dans le quartier Lemonnier-gare du Midi, les policiers ont encerclé un groupe de 120 personnes "afin d'éviter un jeu du chat et de la souris avec les forces de sécurité", signale la police bruxelloise.

En tout, 212 arrestations administratives pour trouble à l'ordre public et quatre arrestations judiciaires ont eu lieu sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. "Ces arrestations ont eu lieu en raison de trouble à l'ordre public, de dégradations sur deux véhicules de police et de la possession de feux d'artifice "cobra", alors que la possession et l'utilisation privées de ceux-ci sont interdites en Belgique", a précisé la porte-parole de la police bruxelloise.