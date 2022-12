Depuis sa résidence sécurisée, Vincent Van Quickenborne continue son combat : “Nous leur montrons les dents, voilà les conséquences”

Après cette période difficile, il a pu retrouver son domicile pendant un certain temps. Mais les menaces d’enlèvement ont de nouveau fait surface récemment et il a, à nouveau, dû gagner un lieu secret. Forcément, il s’agit d’une situation difficile pour l’homme politique est sa famille. “Ce n’est pas si évident. Bien qu’il s’agisse de la deuxième fois, on ne s’habitue jamais à ce genre de choses”, a-t-il commencé pour VTM Nieuws. “La première fois, en septembre, les quatre suspects ont rapidement été arrêtés. Mais c’est déjà la deuxième menace. Elle est plus sérieuse, mais moins concrète. Cela peut donc durer quelques semaines.”

Avec son poste, il savait pertinemment bien de quoi les malfrats qu’il combat sont capables de faire. “Nous traquons la mafia de la drogue. Pas étonnant qu’ils agissent de la sorte.” S’il savait à qui il s’attaquait, Vincent Van Quickenborne est surtout inquiet pour ses proches. “C’est une situation difficile pour mon épouse et mes enfants. Ils ne peuvent pas aller à l’école, et ne voient donc pas leurs amis. Noël se fête en famille. Malheureusement, cela ne sera probablement pas le cas pour nous, cette année. C’est un lourd fardeau.”

Malgré cette vie perturbée, pas question pour lui de lâcher le morceau. Selon lui, la Belgique réalise un travail titanesque. “Le combat continue. Un scandale de corruption a été dévoilé au sein du Parlement européen, et cela grâce à la justice belge. Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, nous a d’ailleurs félicités pour notre travail. Nous investissons beaucoup dans notre justice.”

Si sa situation est triste, Van Quickenborne est fier de son travail : “Je ne suis pas le premier ministre à qui cela arrivera. Nous leur montrons les dents, voilà les conséquences. Mais nous continuerons notre combat.”