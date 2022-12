Manifestation nationale: "Nous sommes dans un surréalisme belge"

Étant notamment présent en plateau Olivier Willocx, le CEO de la Chambre de Commerce de Bruxelles (Beci). Selon lui, nous sommes "dans un surréalisme belge". Il s'est expliqué: "Nous sommes le seul pays au monde, avec le Luxembourg, avec une indexation automatique. Et aujourd'hui, on manifeste pour le pouvoir d'achat alors que les salaires de la majorité des gens et en particulier des fonctionnaires, sont indexés. Alors que dans les autres pays, ils ne le sont pas. Et c'est chez nous qu'on manifeste le plus".

Olivier Willocx a également regretté le coût d'une journée de manifestation nationale pour les entreprises belges. "C'est une grève qui coûte très cher à la société. On va le calculer en fonction du nombre d'arrêts de travail, mais ça va se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d'euros rien que pour Bruxelles", a-t-il déploré.

Le débat s'est ensuite orienté sur le "Footbelgate" et l'annonce du parquet fédéral qui s'est dit prêt à négocier une transaction pénale avec tous les suspects du dossier. Cela veut dire que ces derniers, s'ils le souhaitent, pourraient payer une somme d'argent à l'État pour qu'il mette fin aux poursuites contre eux.

Pour l'avocate pénaliste Nathalie Galant, cette décision du parquet est une question de priorité. Selon elle, il y a d'autres affaires bien plus importantes à traiter en ce moment, et régler le footbelgate par des transactions pénales permettrait de désengorger la justice. "Le parquet fédéral a sans doute revu ses priorités à l'heure actuelle et le dossier du football n'est plus prioritaire. Et ensuite, les suspects de ce dossier seront quelque part punis par où ils ont péché, à savoir par l'argent", a déclaré l'avocate.

Les invités et chroniqueurs se sont ensuite penchés sur la finale de la Coupe du monde, qui aura lieu dimanche au Qatar.