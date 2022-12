Pierre Marcolini, chef pâtissier-chocolatier, évoque son secteur d’activité : “Produire du chocolat et le travailler est incroyablement énergivore”

Comment se traduit-elle pour un groupe aussi grand et qui fait la renommée de la Belgique à l’international ? “Comme mes amis boulangers et pâtissiers, nous sommes dans la même galère”, commence-t-il. “Nous avons de grosses augmentations des factures énergétiques que ce soit pour le gaz ou l’électricité. Contrairement à ce que les gens pourraient penser, produire du chocolat et le travailler est incroyablement énergivore.”

D’autant plus qu’il est difficile de s’adapter. “Nos machines sont anciennes car un mouvement du secteur nous pousse à travailler la fève à l’ancienne. La seule chose que nous pouvons faire est de recouvrir l’atelier de panneau solaire. Ce que nous avons fait et cela compense un petit peu.”

Pour ce chocolatier, les fêtes de fin d’année sont une période cruciale. “C’est bien simple, c’est 25 % du chiffre d’affaires qui se joue”, poursuit Pierre Marcolini. “Après, il n’y a pas de réelle période calme. À part peut-être en mai. Au Japon par exemple, nous ouvrons 140 magasins éphémères pour écouler la marchandise car il s’agit d’une fête de l’autre dans cette culture. Ce qui signifie que la population n’offre pas spécialement de cadeaux à sa moitié, mais à n’importe qui. Un concept que j’affectionne particulièrement.”

Avec un secteur qui tourne à plein régime, Marcolini a-t-il connu la crise ? “Cela tourne toujours, mais on voit tout de même une forme de récession. Par exemple, les grands morceaux de chocolats se vendent moins bien qu’auparavant. La clientèle préfère se tourner vers des plus petits formats. La chance que l’on a, c’est que cela reste un plaisir à petit prix.”

Malgré cette internationalisation, Pierre Marcolini se définit toujours comme un artisan. “Pour moi l’artisanat n’est pas lié à un pourcentage ou à des chiffres. Ce qui importe, c’est la transmission. Vous pouvez avoir le nombre de magasins que vous voulez, l’important est de garder sa vision et de la transmettre pour les futures générations.”

Problème : cette transmission est difficile à assurer. “Effectivement, il est très difficile de recruter”, peste le chef chocolatier. “Il y a très peu de personnel qui sort des écoles. C’est un métier difficile, les gens se tournent vers d’autres filières car elle est méconnue et n’intéresse pas. L’autre problème est que l’école est sous-financée. Je pense que si on se met à table avec le politique, il serait malin de créer un incitant politique pour les entreprises.”