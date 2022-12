Verglas: un homme d’une cinquantaine d’années fait une glissade mortelle en rentrant chez lui à Evere

Selon nos infos, la victime regardait la finale de la coupe du monde avec son fils et son frère. Il est descendu trois minutes pour prendre quelque chose dans sa voiture et en rentrant, il a glissé dans son allée verglacée. Il est tombé sur le crâne et a eu une fracture crânienne. Il est décédé sur place.

Le voisin a assisté à la scène depuis sa fenêtre. Il a prévenu son épouse qui a appelé les secours.

La police était présente sur place. Un périmètre de sécurité a été dressé. Le parquet de Bruxelles ainsi qu’un médecin légiste sont descendus sur place. Une autopsie doit être réalisée mais il n’y aurait pas d’intervention de tiers.