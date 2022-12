Vers une extrême droitisation de la Flandre? La co-présidente de Groen assume: "On pourrait dire ça quand même un peu, quand on voit les sondages..."

De l'autre côté du spectre politique, il y a le Vlaams Belang qui monte terriblement dans les sondages. Est-ce que cela inquiète la co-présidente des verts flamands? "Dans les derniers sondages ils étaient à 25%, c'est énorme!", poursuit-elle. Le récit de ce type de parti est également repris par d'autres familles politiques telles que la N-VA ou encore d'autres qui reprennent les mêmes idéologies que les nationalistes du Nord du pays: “Ce qui a été fait dernièrement par le gouvernement flamand, c’est de sortir d’Unia, l’ancien centre pour l’égalité des chances. C’était le premier point sur le programme du Vlaams Belang”, explique-t-elle.

LIRE AUSSI - Bart De Wever affirme ne pas avoir payé de rançon après la cyberattaque ayant visé Anvers

Connaissons-nous une extrême droitisation de la Flandre? Pour la chef de file des écolos flamands, c'est clair: "On pourrait dire ça quand même un peu, quand on voit les sondages", lance-t-elle. Les écolos flamands constatent que lors des dernières élections de 2019, la N-VA avait invité le Vlaams Belang à discuter pour éventuellement former un gouvernement: "Symboliquement c'est quand même important. Il y a une semaine, nous avons entendu Bart De Wever dire 'qu'il y avait moyen de travailler avec le Vlaams Belang'". Est-ce une utopie de penser que l'extrême droite flamande et les nationalistes du Nord du pays puissent un jour se rapprocher? Toujours selon Nadia Naji, il y a un certain rapprochement qui ne rassure pas du tout.

Les émeutes d'après-match fermement condamnées

Après les émeutes qui ont suivi les matchs de football, avec notamment le Belgique-Maroc, on a entendu dire par certain que l'intégration était un échec. Ce à quoi répond fermement la co-présidente de Groen: "Moi ces émeutes-là, j'y ai réagi assez fermement directement, car n'oublions pas que les premiers concernés par ces émeutes sont les gens qui habitent Bruxelles et niveau image ce sont aussi des gens comme moi qui sont touchés par ces débordements", explique-t-elle.

Nadia Naji ne tolère pas que les rues de la capitale soient "cassées" et que l'on fasse peur aux habitants: "C'est là l'importance du message, on ne tolère absolument pas. On part d'un petit groupe ne l'oublions pas, car nous avons assez vite généralisé toute l'intégration des Bruxellois".

L'écologiste flamande insiste sur le fait de ne pas généraliser les débordements de ces petits groupes qui ont détérioré l'espace public de la capitale.