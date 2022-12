IFQP: "La rentrée risque d'être chaude si nous ne sommes pas entendus"

"Nous sommes en train de monter en puissance et, si nous ne sommes pas entendus par ce gouvernement, il y a des actions plus dures qui seront menées, déclare-t-il. La rentrée risque d'être chaude si nous ne sommes pas entendus."

De son côté, Nathalie Gallant, avocate pénaliste, voit derrière ces actions une prise d'otage des Belges: "Si on commence à empêcher les gens de partir en vacances, c'est prendre en otage la population alors que celle-ci n'est absolument pas responsable de la situation", déplore-t-elle.

Quant à lui, Toto Bongiorno, chroniqueur, restaurateur et syndicaliste par le passé, comprend ces actions. "Il y a eu une époque où, à la place de faire grève, on a distribué des pralines et on a expliqué aux gens qu'on leur donnait ces chocolats pour ne pas arrêter leur avion et les forcer à dormir dans l'aéroport, on leur a expliqué nos motifs. Ca ne marche pas. Les gens mangent les pralines, prennent l'avion et puis vous oublient, l'être humain est fait comme il est."

Maxime Binet parcourt alors le sujet du procès des attentats du 22 mars 2016, soulevant l'agacement de Toto Bongiorno face aux plaintes des accusés quant à leurs conditions de transfert. "A un moment donné, trop de démocratie tue la démocratie. Ces gens-là n'ont pas droit à ce qu'on leur donne maintenant. Je me mets à la place des familles, de ces gens qui ont perdu un être cher et qui sont blessés dans leur chair. Comment est-ce qu'on peut entendre les plaintes de ces gars? Il n'y a pas photo, si on demande à 10 personnes dans la rue, elles vont diront la même chose. A un moment donné, malgré tout le respect que j'ai pour la justice, il faut arrêter ce genre de choses", proteste le chroniqueur.

Retour ensuite sur l'affaire au Parlement européen et les soupçons de corruption qui font actuellement trembler ses couloirs et ses députés. C'est là dessus que Philippe Lamberts, député européen et membre du parti Ecolo, se met en colère. "J'aimerais qu'on se garde d'amalgames. Il y a de tout au parlement européen. Le fait qu'il y ait au sein de l'institution des gens prêts à accepter de l'argent est avéré. De là à dire que le problème est systémique et que tous les élus sont corruptibles, je ne suis pas d'accord", déclare-t-il.

Les amalgames qui entourent le monde politique ne sont pas la seule frustration du député européen: "Ca me frustre autant que la possibilité de cumul d'un poste de député européen avec un travail dans le privé (40% des députés cumulent les emplois). C'est incroyable, vous pouvez être député européen et membre d'un conseil d'administration de sociétés commerciales. Comment est-ce que c'est possible que juridiquement ce soit permis à condition qu'on le déclare? Le citoyen nous paie et nous paie bien pour faire un job plein temps. Quand on est député européen, on n'a pas le temps ni la possibilité ni le droit me semble-t-il de faire quoi que ce soit d'autre."

L’ensemble de l’émission est à découvrir en vidéo ci-dessus.