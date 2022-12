La FGTB annonce un plan d'actions jusqu'à fin mars pour "mettre la question du pouvoir d'achat au premier rang de l'actualité"

En 2021 et 2022, "pas un mois ne s'est écoulé" sans action de la FGTB, rappelle le syndicat socialiste, dont l'objectif est de "mettre la question du pouvoir d'achat au premier rang de l'actualité". "Nos revendications concernant l'urgence d'un blocage des prix de l'énergie, ou la nécessité d'une réforme fiscale, restent sans réponse satisfaisante."

Des actions provinciales seront menées début février pour réclamer "un blocage des prix de l'énergie et une réforme fiscale plus juste".

Le syndicat "acte le fait que le gouvernement se prépare à signer l'arrêté royal qui entérine une norme salariale de 0%, sans (son) accord". "La solution du gouvernement (chèque de maximum 500 euros/750 euros sous conditions, à négocier dans les secteurs et les entreprises) risque de ne concerner qu'une minorité de travailleurs et travailleuses. Les services publics en sont exclus et le secteur non-marchand, peut-être aussi."

Si aucun consensus ne peut être trouvé sur les fins de carrières, les frais de déplacement ou encore la conciliation vie privée/vie professionnelle au sein du Groupe des Dix, la FGTB réunira à nouveau son comité fédéral mi-février, pour décider de nouvelles actions qui pourront aller jusqu'à 24 heures de grève, prévient le syndicat socialiste.