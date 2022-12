Affaire du Parlement wallon : "Il faut une diminution drastique des rémunérations qui sont affolantes", estime le PTB dans IFQP

Le médecin rassure en affirmant que les nouveaux variants sont tout de même de moins en moins nocifs. Mais "il y a quand même un bémol", souligne-t-il. "Entre temps on est vaccinés, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, Hong Kong en février 2022 a décidé de sortir de sa stratégie zéro Covid et ils ont eu affaire à une vague d'Omicron extrêmement grave". C'est actuellement un variant d'Omicron qui circule en Chine et pour Antoine Flahault et il est beaucoup moins dangereux pour les personnes qui sont vaccinées. Or la couverture vaccinale en Chine n'est pas très bonne, en tout cas pas chez les personnes âgées. Pour le médecin, il est difficile d'estimer l'émergence de variants beaucoup plus dangereux. "Un variant n'a pas besoin d'être plus virulent, il veut plutôt se propager"

C'est ensuite Julien Liradelfo, député wallon PTB, qui était interrogé à propos de l'affaire du Parlement wallon. Depuis la démission du président Marcourt et de son bureau, une nouvelle cellule qui contrôle les dépenses de l'institution a pris fonction, dont le PTB fait partie. Peut-on attendre un vrai changement après ce scandale, alors que le nouveau président était pour s'inscrire dans la continuité ? "Je pense qu'aujoud'hui les citoyens attendent une rupture, à raison. Nous allons jouer notre rôle d'opposition et essayer de peser pour marquer cette rupture mais il faut une réelle remise en question (...) Il faut marquer cette rupture avec une diminution drastique des rémunérations qui sont affolantes", répond le député.

Enfin, un sujet de saison. Est-il possible de faire un repas de fête bon marché alors que les prix ont augmenté ? Vincent Schmidt explique qu'il n'est pas logique que les marques de distributeurs augmentent là où les marques connues, elles, baissent.

L'ensemble de l’émission est à découvrir en vidéo ci-dessus.