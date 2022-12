"Ce n'est pas une crise de l'accueil mais de volonté politique": des associations assiègent les cabinets ministériels avec les "Misères d'hiver"

Les différentes associations se sont rassemblées devant la Tour des Finances, qui regroupe les cabinets des Vice-Premiers ministres Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Petra De Sutter (Groen) et Georges Gilkinet (Ecolo). "L'idée, c'est d'interpeller tout le gouvernement", explique Marie Doutrepont, avocate pour Progress Lawyers Network. "Ce n'est pas une crise de l'accueil, c'est une crise de volonté politique. On est face à une crise humanitaire majeure. Il est vraiment temps qu'on la traite comme telle", poursuit-elle. "On exige un réel accueil. On demande à nos ministres de bien vouloir respecter les bases de notre démocratie, État de droit".

Intitulé "Misères d'hiver", ce faux marché de Noël a pour but d'offrir des repas aux demandeurs d'asile, ou encore d'effectuer une grande collecte de dons. Cet évènement est organisé pour rappeler que de nombreux demandeurs d'asile vivent dans des conditions difficiles, dans les rues de Bruxelles ou dans des squats insalubres.

Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées, selon les organisateurs de l'évènement. Des pancartes avec des messages comme "Refugees Welcome" étaient brandies par la foule et des musiques de Noël ont été diffusées depuis une enceinte. Des chants de Noël réécrits avec les noms des différents ministres ont également été chantés par la foule. Différentes prises de parole étaient également prévues.

Le rassemblement prend d'autant plus d'importance à l'approche des fêtes de fin d'année. "On va tous fêter le réveillon en famille, acheter des cadeaux de Noël et en attendant, il y a des milliers de personnes qui dorment soit dans la rue, soit dans des squats insalubres", déplore Marie Doutrepont. "Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas, qu'ils ne sont pas là", conclut-elle.

Les organisateurs vont également donner une "carte de vœux" aux Vice-Premiers ministres avec des mesures concrètes à mettre en place.

"C'est incroyable que les présidents de partis disent qu'ils ne peuvent pas. Le problème était d'abord un problème de bâtiments et maintenant de personnel. Après ce sera quoi ?", s'est indigné Alexis Deswaef, co-président de la Plateforme citoyenne.