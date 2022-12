Des files d’attente énormes à l’aéroport de Zaventem : des centaines de passagers n’ont pas été correctement contrôlées

Het Nieuwsblad précise que les contrôles consistaient alors en une vérification de la photo et de la validité du passeport présenté. Aucune inspection quant à un éventuel signalement n’était effectuée.

Entre 500 et 1000 personnes seraient ainsi montées à bord sans contrôle adéquat. La plupart des vols concernés étaient à destination de l’Amérique et de l’Afrique du Nord. L’article neuf aurait été invoqué à 22h30 et à 23h, l’engorgement aurait été résolu.

Du côté de la police fédérale on souligne cependant que malgré un assouplissement des contrôles, les bagages auraient toutefois été correctement inspectés, de sorte qu’il n’y avait aucun risque qu’un explosif puisse être transporté.

À l’heure actuelle, aucune explication n’a été donnée pour ces queues interminables à l’aéroport de Zaventem. Tous les postes de contrôle aux frontières étaient occupés et il n’y avait aucune action syndicale.

Ce jeudi, l’article 9 aurait à nouveau été invoqué afin de réduire les longues files d’attente. Comme hier, des centaines de passagers auraient été autorisées à monter dans l’avion sans contrôles approfondis. D’autres problèmes sont attendus demain, avec le départ des vacances d’hiver.