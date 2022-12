Procès des attentats de Bruxelles : les débats entrent "dans le cœur de la scène de crime" à Zaventem

Comme ces derniers jours, les accusés Mohamed Abrini et Osama Krayem ont souhaité quitter la salle et retourner en cellule. Ils agissent de la sorte depuis près de deux semaines maintenant pour protester contre leurs conditions de transfert depuis la prison de Haren au Justitia, non loin de là, où a lieu le procès. Quant à Salah Abdeslam, un temps absent car souffrant, il a refusé de comparaître à l'audience et a souhaité se faire représenter par ses avocats, a-t-il été communiqué à la cour.

Après le témoignage des premiers intervenants sur place mercredi, la parole était jeudi aux services de la police fédérale spécialisés dans les scènes de crime, à savoir le laboratoire de la police scientifique et technique et la "crim", soit la "DR6".

Ces départements sont chargés d'"immobiliser" la scène, c'est-à-dire d'y effectuer les premières constatations, de la décrire et d'y prélever toute trace utile à l'enquête. Cela au travers d'une équipe multidisciplinaire avec des partenaires internes, comme le Service d'identification des victimes (DVI), et externes, tels que des médecins légistes ou des membres de l'Institut national de criminalistique et de criminologie, du service de déminage de l'armée (SEDEE), des pompiers ou de la protection civile.

Le responsable de la coordination des activités au niveau de la recherche tactique a d'abord pris la parole pour évoquer une "scène de crime atypique" par rapport à son expérience. "Ici, c'était quand même autre chose..."

Les enquêteurs ont dû utiliser une autre approche dans leur façon de travailler car la scène de crime a notamment été fortement modifiée par le passage de milliers de personnes qui l'ont quittée dans la précipitation engendrée par la panique. Les lieux des faits ont ensuite été fortement modifiés par l'intervention de centaines de personnes, comme des militaires, des policiers ou des secouristes.

"Nous avons estimé qu'il n'était dès lors pas utile de mesurer au centimètre près les corps de victimes ou des kamikazes", a expliqué à la cour le responsable de la coordination des activités au niveau de la recherche tactique

La scène de crime était également atypique, selon lui, car des victimes tuées ont été trouvées à l'extérieur du hall des départs, certaines gisant sur des civières.