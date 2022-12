Flopée de critiques de Theo Francken envers Ludivine Dedonder : “Un manque de sérieux de venir travailler en baskets”

Face aux réponses de la ministre, Theo Francken a émis plusieurs critiques virulentes. Tout d’abord concernant le niveau de néerlandais de la politicienne : “Vous avez récité deux extraits en néerlandais, le reste était en français. Avec votre collègue Hadja Lahbib, c’était pareil. Je suis le seul interpellant. La tradition veut que quand vous êtes interpellé en néerlandais, vous répondez en néerlandais. S’il y a plusieurs interpellants en français et en néerlandais, vous pouvez évidemment choisir. Je sais que vous y travaillez, le néerlandais n’est pas une langue facile. J’ai dû aussi travailler mon français et je continue de faire des erreurs grossières. Mais bon, j’espère qu’en 2024, lors du prochain budget, on pourra échanger en néerlandais l’un avec l’autre”, a-t-il lancé.

Le député N-VA a ensuite attaqué la communication de Ludivine Dedonder sur les réseaux sociaux. Une stratégie pour attirer le jeune électorat selon lui : “J’ai vu que vous étiez sur Tiktok. Personnellement en tant que ministre de la Défense, je ne le ferais pas. Tiktok, c’est l’espionnage chinois”, a-t-il vilipendé. Ce dernier a également jugé la tenue vestimentaire inadéquate, selon lui, de la ministre. “Venir en basket à votre cabinet, c’est un manque de sérieux alors qu’il y a une guerre en Europe”, pique Theo Francken.

”Ce qui compte vraiment, c’est l’action”

Face à ces attaques, Ludivine Dedonder a réagi : “Ce n’est pas une stratégie ou une tactique pour attirer les jeunes. Je suis moi-même, je reste moi-même, ministre ou pas. Et je fais du mieux que je peux, aussi, pour reconstruire ce département. Que je le fasse avec des baskets ou des talons aiguilles. Je trouve que ce qui compte vraiment, c’est l’action”, a-t-elle clamé.

La ministre n’en est pas restée là puisqu’elle a partagé la séquence sur Twitter, accompagnée d’une légende : “Quand certains hommes politiques jugent encore les compétences d’une femme en fonction de sa tenue vestimentaire. En baskets ou en talons, je reste fidèle à moi-même, une femme de conviction. N’en déplaise à certains”, écrit-elle.

De son côté, Theo Francken a commenté la publication en exprimant “trois suggestions pour 2023” :

”1) Apprenez enfin à parler néerlandais, vous avez été ministre de la Défense de tout le pays pendant 2 ans. Les Flamands constituent le groupe le plus important. 2) C’est la guerre en Europe et vous êtes la ministre de la Défense. 3) TikTok est de l’espionnage chinois.”

Quand certains hommes politiques jugent encore les compétences d’une femme en fonction de sa tenue vestimentaire…En baskets ou en talons, je reste fidèle à moi-même, une femme de conviction. N’en déplaise à certains. #Femmepolitique #ApparencesTrompeuses pic.twitter.com/8HZz1EbbIM — Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) December 21, 2022

À l’heure d’écrire ces lignes, l’échange d’amabilités ne s’est pas encore arrêté.