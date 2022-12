"Existe-t-il des excès de vitesse pardonnables?" : un avocat explique les cas discutables

"Il y a ce qu'on appelle les exonérations de responsabilité. On peut se trouver dans un cas où l'on enfreint la loi pour faire valoir une valeur supérieure. Par exemple sauver la vie de quelqu'un en cassant la vitre d'une voiture", explique maître Vanbergen.

Plus tard, l'avocat raconte l'histoire d'un ancien client qui a brûlé un feu rouge... pour une bonne raison. "J'ai un client qui a dû échapper à un carjacking. Sa vie était probablement en danger alors il a brûlé le feu rouge pour sauver un intérêt supérieur, sa vie."

Dans la deuxième partie de l'émission, Julien Bal donnait la parole à second invité, Alain Kupchik, artiste et ancien restaurateur. Ce dernier nous explique que la covid a changé les modes de consommations des clients. "Durant la période Covid, les gens se sont retournés vers la street food. On a été pendant quelque temps sur une oasis, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas."