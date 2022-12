”Il est possible que le gouvernement fédéral tombe et soit remplacé par une autre majorité”

Quel parti de la Vivaldi a intérêt à ce que le gouvernement chute ? Pour Francis Van de Woestyne “le MR est le seul parti qui a un peu intérêt à ce que le gouvernement tombe”. Cependant, l’éditorialiste “ne croit pas à la chute” étant donné que la guerre est aux portes de l’Europe.

Pour Nicolas De Decker : “Les questions sur lesquelles il y a des frictions sont anecdotiques”. Par contre, le journaliste juge “possible que le gouvernement tombe et soit remplacé par une autre majorité”. “Je n’exclus rien”, poursuit-il, en évoquant aussi la possibilité de nouvelles élections. Il estime que “cette majorité est quasiment ingouvernable”.

Passage à regarder ci-dessus.

Le plateau s’est aussi attardé sur la question suivante : un parti du centre pourrait-il remplacer le MR dans le gouvernement ? Pour Nicolas de Decker : “C’est trop gigantesque que pour être possible, et trop énorme que pour ne pas être examiné. Au niveau wallon, ça a été plus qu’envisagé.”