Le gouvernement flamand a approuvé un rapport esquissant l'avenir des trois aéroports régionaux: Anvers, Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem. Il y est décidé, sur proposition de la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters, que l'aéroport d'Anvers, dont l'avenir restait incertain, pourrait se développer selon les possibilités du permis d'environnement actuel. Les autorités considèrent en outre qu'une augmentation des vols commerciaux et d'affaires est possible.

Actuellement, l'aéroport d'Anvers n'accueille aucun vol cargo et est essentiellement utilisé pour des vols d'affaires et quelques vols commerciaux en période de vacances. Il est déficitaire depuis des années.

La Flandre souhaite également rendre l'infrastructure plus durable et pourrait établir des tarifs sur base des émissions et des nuisances sonores émises par les appareils. Le rapport envisage également l'utilisation d'un carburant durable.

L'aéroport d'Ostende-Bruges pourra également augmenter son nombre de passagers et développer ses activités cargo. L'infrastructure de Courtrai-Wevelgem pourra développer les vols d'affaires. La Flandre va en outre se pencher sur la faisabilité d'une seule tour de contrôle encadrant les trois infrastructures aéroportuaires.

L'opposition a vivement dénoncé le choix d'autoriser le développement de l'aéroport d'Anvers. "C'est une gifle pour tous ceux qui demandent des investissements intelligents en matière de mobilité", dénonce Imade Annouri du parti écologiste Groen.