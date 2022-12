Paul Magnette en colère contre Alexander De Croo: "Je n'ai jamais vu un Premier ministre agir de la sorte"

Concernant les tensions au sein du gouvernement, le président du PS a fait part de son désaccord avec son Premier ministre. Paul Magnette n'a pas apprécié qu'Alexander De Croo revienne sur des accords passés concernant la réforme des pensions. Suite à des menaces de la Commission européenne, le gouvernement doit revoir certains points de cette réforme mais le Premier ministre aurait pris des initiatives sans concertation avec ses partenaires de majorité (c'est le fameux WhatsappGate), dont le PS qui est pourtant à la tête de cette compétence avec la ministre des Pensions Karine Lalieux.

"Il y a un problème de méthode de travail dans ce gouvernement. Et la situation s'est aggravée ces dernières semaines", pointe Paul Magnette. "Je suis très en colère contre Alexander De Croo. Il a agi de manière tout à fait incorrecte en mettant récemment sur la table une proposition sur les pensions sans consultation. Nous avions obtenu une réforme en juillet. Nous avions établi un budget dificile. Nous avions conclu un accord salarial. Ce fut difficile mais nous avons tout fait. Alexander De Croo a ensuite eu des problèmes avec ses WhattsApp mais nous sommes restés silencieux. Nous défendons le budget. Et que fait-il pour nous remercier? Il nous attaque d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. J'ai l'expérience de quatre Premiers ministres mais je n'ai jamais vu un Premier ministre agir de la sorte."

Et le président du PS de poursuivre: "Le Premier ministre est censé assurer la cohérence et la stabilité et voilà qu'il attaque le plus grand parti au pouvoir sur une question essentielle (la pension minimum, NDLR). [...] Alors soit il s'agit d'une erreur dans ses documents, apparemment cela s'est déjà produit ; soit il s'agit d'une provocation et c'est incompréhensible."

La confiance est-elle définitivement rompue? Paul Magnette veut encore y croire. "Cela nécessite une bonne explication pour repartir de l'avant. [...] Je reste constructif même si cela m'ennuie fortement. J'espère que tout le monde passera de bonnes vacances de Noël. Je veux continuer jusqu'en 2024 et au-delà avec la Vivaldi. Mais si nous recommençons en janvier, ce doit être avec respect. Karine Lalieux, la ministre des Pensions, a ses propositions prêtes. Et Alexander De Croo le sait."

Le président du PS réagit aux affaires

Après un tacle au gouvernement Michel, qu'il juge responsable de la situation actuelle au niveau du déficit budgétaire, Paul Magnette est également revenu sur les affaires qui égratignent son parti.

Sur Jean-Claude Marcourt, le président du PS déclare: "Son voyage était conforme aux règles et a été approuvé par le Parlement. Mais ce n'est pas parce que c'est légal que c'est éthiquement correct. Je lui en veux pour ça. D'autant plus que les personnes en crise énergétique ont du mal à payer leurs factures. Mais il s'est retiré suite à cela, et ce n'est pas sans importance."

En ce qui concerne Marc Tarabella, Paul Magnette précise: "Nous l'avons suspendu en concertation avec le Parti socialiste européen. S'il y a une condamnation, il y aura une exclusion. Mais ce n'est pas parce que vous faites l'objet d'une enquête que vous êtes coupable".

Et quand on lui dit que ce sont souvent des politiciens socialistes qui sont pointés du doigt, le président de parti réagit vivement: "Ce n'est pas le cas. En ce moment, le procès de l'ex-ministre du MR Serge Kubla se déroule en Wallonie [...] mais tout le monde s'en fout. Nous, socialistes, devons toujours être meilleurs que les autres parce que nous défendons les petits."

Enfin, pour conclure sur une note positive en cette période de Noël, Paul Magnette veut assurer une chose aux Belges: "2022 était difficile, mais 2020 et 2021 étaient pires. L'année 2023 sera donc meilleure que l'année précédente. Et en 2024, le monde entier parlera de la Belgique. [...] Parce que nous pourrons alors promouvoir nos atouts en tant que président européen [notre pays prendra en effet les rênes du Conseil de l'UE début 2024, durant six mois, NDLR]. La Belgique est formidable!"