Le Roi, dans un discours empathique et aux forts accents écologistes, en appelle à la résilience des Belges

Dès son entame de discours, le chef de l’État a évité toute posture surplombante et jupitérienne, en employant des mots emprunts d’empathie et d’émotion au sujet d’une année qui “nous a tous éprouvés et bouleversés”.

”If you are going trough hell, keep going (”si tu traverses l’enfer, continue d’avancer”.) La citation, qui émane de Sir Winston Churchill, pourrait résumer assez fidèlement le discours tenu par le roi Philippe à l’occasion de son discours de Noël. Cette tradition monarchique offre l’occasion de jeter un regard condensé sur l’année écoulée et sur celle qui s’ouvre. Alors que 2021 a été marquée du sceau du Covid et des inondations, 2022 a été traversée par la guerre en Ukraine, la crise...