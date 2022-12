L’homme de 52 ans est aussi père de famille. Et pour l’un de ses enfants, l’année n’a pas été très joyeuse en raison de problèmes de santé. “Et vous savez ce qu’on dit : Un homme est aussi heureux que son enfant le plus malheureux”, confesse-t-il. “Le Covid a profondément affecté tous les jeunes qui grandissent, et il en a été de même pour nous. Vous vous remettez en question en tant que parent quand cela ne va pas pour un de vos enfants. Soudain, vous êtes également confrontés à de longues listes d’attente, et à des institutions où il n’y a vraiment pas un lit de libre.”

Le bourgmestre d’Anvers a également expliqué que sa famille vivait d’autres situations que les familles ordinaires. “Il est vrai que nous avons vécu beaucoup de choses à la maison : une hache à travers la fenêtre, une tête de porc dans l’allée, des pétards", explique-t-il en assurant que cela ne perturbe pas vraiment ses enfants.

Et quand on lui demande ce qu'il souhaite pour 2023, la réponse de Bart De Wever est limpide: "Tout simplement que mes enfants soient heureux. Parce que croyez-moi, quand les fondations de votre famille tremble, tout le reste tremble également."