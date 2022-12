Bouchez et son "respect pour Zemmour", Rousseau à Molenbeek, Magnette et l’e-commerce: les polémiques qui ont marqué l’année 2022 de nos politiciens

La première déclaration politique qui a fait polémique en 2022 est signée Georges-Louis Bouchez. Dans une interview accordée à la Dernière Heure et parue le 8 janvier, le président du MR commente la présidentielle française et livre ses impressions sur les candidats en lice. "J'ai plus de respect pour [Eric] Zemmour que pour [Valérie] Pécresse. Je préfère quelqu'un dont je combats les idées, mais qui au moins a une cohérence dans ses idées que quelqu'un qui selon la courbe du sondage change d'avis tout le temps." Torrent de réactions outrées. À gauche comme à droite, on se scandalise...