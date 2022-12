Les citoyens belges peuvent désormais demander des actes de l'état civil via Just-on-web

Les citoyens belges peuvent désormais consulter et télécharger des extraits et des copies d'actes de l'état civil de manière totalement numérique, ont annoncé mercredi le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et le secrétaire d'État à la Digitalisation Mathieu Michel par voie de communiqué. Ces documents sont accessibles via la plateforme numérique Just-on-web.