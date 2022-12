Pour rappel, Steven B., alias "S9", était un chanteur qui rappait de la Drill, un style de rap très en vogue actuellement. Il était intervenu lors d'une agression au couteau le 29 octobre dernier à la gare d'Anvers. À l'époque, il n'avait connu aucun problème et il avait affirmé à la police qu'il n'avait pas utilisé une telle arme. Selon lui, il était présent sur les lieux en tant que "médiateur" pour apaiser les différents protagonistes, tous originaires d’Alost. Pendant trois semaines, il avait été enfermé dans l'institution pour mineurs d'Everberg pendant trois semaines.

Depuis cet incident, Saffi N. (qui a été arrêté ainsi qu'un autre jeune de 16 ans) et sa bande traquaient Steven B. Mercredi dernier, le jeune belge a été attaqué mortellement après une agression à l'arme blanche.

Les trois agresseurs avaient attendu que Steven quitte la maison familiale lors de cette funeste journée. Une fois dehors, les garçons se sont précipités vers lui et Steven a essayé de prendre la fuite. Son père a assisté à la scène et a alors couru pour essayer d'aider son fils. Cependant, il a été contraint d'arrêter sa course à cause de ses difficultés à marcher. Sur l'avenue de l'Armistice, les agresseurs sont parvenus à rattraper Steven puis lui ont donné plusieurs coups de couteau. Les trois adolescents ont ensuite pris la fuite. Rapidement, des habitants ont administré les premiers soins mais il était déjà trop tard. Deux heures après cet incident choquant, Steven décédait de ses blessures.

Vendredi, une cérémonie sera organisée en son honneur. Le jeune homme sera ensuite enterré à Anvers.