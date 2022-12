Une intelligence artificielle belge peut prédire certains incidents cardiaques

Kantify et le laboratoire de l'ULB dédié à l'intelligence artificielle ont mis au point le premier modèle de prédiction de la fibrillation auriculaire, deuxième maladie cardiaque mondiale, rapporte L'Echo mercredi. Après un an de recherche, la start-up et le Laboratoire d'intelligence artificielle de l'Université libre de Bruxelles (IRIDIA) viennent d'annoncer une découverte qui a été reçue avec beaucoup d'intérêt dans la communauté des cardiologues.