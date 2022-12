”Testez les gens au Nouvel An, la moitié aura le covid” : Steven Van Gucht annonce une nouvelle vague et elle ne viendra pas de Chine

Premièrement, le retour des vacanciers provenant des pistes de ski. "Pour être honnête : arrêtez les bus avec les touristes qui reviennent des stations de ski, et vous en trouverez aussi dont la moitié est infectée."

Ensuite les fêtes de fin d'année risquent de faire augmenter la courbe des contaminations. ”Testez tout le monde à une table de fête au Nouvel An, il y aura aussi des soirées où la moitié aura le covid. Le virus circule beaucoup ici aussi”, explique-t-il à GVA par rapport à la nouvelle recrudescence de cas en Chine. Selon lui, la menace qui pèse sur nous ne viendra pas de la Chine. "Honnêtement, je ne vois pas de menace aiguë. Nous ne devons pas non plus nous aveugler sur la Chine. Une nouvelle vague de covid arrive, et elle ne sera pas le fait des Chinois."

Une analyse qui vient en contradiction avec l'avion de touristes chinois contrôlés en Italie. La moitié des passagers présentait un test positif.