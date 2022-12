Bientôt de la vaisselle réutilisable dans la restauration rapide? La proposition de Zakia Khattabi

Le texte concerne "des plats en plastique à usage unique pour les frites et autres aliments pouvant être consommés immédiatement dans le plat, des tasses ou des récipients en plastique à usage unique pour servir des aliments tels que des pâtes, des nouilles et des salades qui peuvent être consommés immédiatement dans la tasse ou le récipient". Le texte vise aussi "les bocaux en plastique à usage unique pour l'emballage des plats à emporter qui ne permettent pas un conditionnement hermétique ou encore les récipients en carton plastifiés à usage unique destinés à servir la crème glacée et qui ne conviennent pas pour le stockage à long terme de la crème glacée et les gobelets à usage unique pour les boissons qui sont consommées immédiatement ou à proximité".

Le projet d'arrêté est actuellement en négociations avec les représentants du secteur avant d'entrer dans son parcours parlementaire.

Comeos qui représente, notamment, le secteur de la restauration rapide, n'est pas opposé à la mesure, mais demande des adaptations.