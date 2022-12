Météo: une douceur remarquable pour le passage à l'an neuf

Samedi, l'IRM prévoit encore des pluies, essentiellement au nord du sillon Sambre et Meuse. Dans le sud-est le temps pourrait rapidement devenir sec. Ensuite, au fil des heures, ce temps sec se généralisera peu à peu depuis le sud du pays. L'après-midi, quelques éclaircies seront possibles essentiellement sur la moitié sud-est du territoire. Ailleurs, le ciel restera nuageux.

Il fera remarquablement doux pour la saison avec des maxima de 13 à 17 degrés. Le vent restera assez fort à parfois fort de secteur sud-ouest, avec risque de rafales autour de 70 km/h voire localement un peu plus.

Durant la soirée du réveillon de Nouvel An, le temps sera sec sur la plupart des régions, avec des éclaircies, surtout du centre au sud du sillon Sambre et Meuse. Durant la nuit, le ciel se couvrira partout depuis l'ouest et on attend à nouveau des pluies sur une bonne moitié ouest en seconde partie de nuit.