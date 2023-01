2022 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée en Belgique, à égalité avec 2020

Selon l’Organisation météorologique mondiale, 2022 serait la cinquième ou sixième année la plus chaude à l’échelle planétaire, d’après des observations réalisées à partir des années 1860.

À l’exception des mois d’avril, septembre et décembre, les températures moyennes mensuelles ont chaque fois été supérieures à leurs valeurs normales, avec même des records absolus atteints en août (mois d’août le plus chaud jamais enregistré, avec une température maximale d’au moins 20°C chaque jour, une première) et égalé en octobre.

Record de température en Belgique: ce 1er janvier est le plus chaud jamais enregistré

La température maximale moyenne annuelle a également établi un nouveau record absolu. Pour la troisième fois depuis le début des observations en 1892, la barre des 16°C a été atteinte, avec 16,3°C (normale : 14,7°C).

La température minimale moyenne annuelle a, elle, terminé en deuxième position, à égalité avec 2020. Pour la quatrième fois, la barre des 8°C a été atteinte à Uccle : 8,1°C (normale : 7,3°C), constate encore l’IRM.

Parmi les chiffres marquants de 2022 à Uccle, on retiendra que le 19 juillet, la température a atteint 38,1°C, soit le deuxième jour le plus chaud tous mois confondus depuis le début des observations en 1892. Ce n’est que le 25 juillet 2019 qu’il avait fait plus chaud dans la capitale avec 39,7°C.

Avec une valeur de 24,7°C, la température maximale moyenne de l’été a égalé le record de 2018, tandis que le 29 octobre, il y avait encore eu un jour d’été (soit une température maximale égale ou supérieure à 25°C) – le plus tardif depuis le début des observations en 1892 -, le thermomètre indiquant alors 25,5°C.

Ces douze derniers mois, la température la plus basse a été enregistrée à Elsenborn (Butgenbach), le 15 décembre, avec -15,5°C. À l’inverse, le mercure est monté le 19 juillet jusqu’à 40,0°C à Kapelle-op-den-Bos.

Deux mois ont battu les records de sécheresse dans la capitale : mars et juillet. L’été dernier a en outre été le plus sec jamais enregistré à Uccle.