Les hôtesses et stewards de la compagnie à bas coûts basés en Belgique ont entamé un mouvement de grève vendredi afin de dénoncer le refus de Ryanair de garantir le salaire minimum légal. L'action s'est poursuivie samedi et ce dimanche 1er janvier, avant une nouvelle série d'arrêts de travail prévue le samedi 7 et le dimanche 8 janvier.

La situation était très calme à l'aéroport dimanche matin car les passagers concernés par les annulations ont été prévenus.