Un Belge mange un hamburger énorme avec 1kg de viande et se voit offrir un an de frites gratuites

Selon le Nieuwsblad, qui relaie l'information, le jeune homme n'aurait eu besoin que de 15 minutes et 40 secondes pour tout ingérer. Il n'est pas la première personne à avoir réussi ce défi fou lancé par la friterie en octobre dernier. Le premier à y être parvenu avait malgré tout mis plus de 50 minutes pour finir le hamburger. "À ma grande surprise, c’était assez fluide, et en plus c’était super bon", a souligné Brentley au Belang Van Limburg.

Grâce à cela, il pourra donc venir manger des frites chaque mois gratuitement en compagnie de quatre amis. Une sacrée récompense !