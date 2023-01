La Belgique va-t-elle demander aux voyageurs chinois des tests supplémentaires? "Les informations officielles sont incompatibles avec la réalité"

Le monde est en état d'alerte. Et pour cause, plusieurs pays ont décidé de renforcer leurs mesures à l'égard des personnes qui proviennent de Chine. Espagne, Israël, États-Unis, Japon... la liste ne cesse de s'allonger et ces pays exigent un test négatif pour les personnes qui ont transité par la Chine. La raison est simple : le pays asiatique est en proie à une forte reprise épidémique de Covid-19.