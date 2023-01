Soupçons de corruption: le Parlement européen lance la procédure de levée d'immunité de Marc Tarabella

Ces demandes, dans le cadre de la vaste enquête belge sur des faits présumés de corruption et de blanchiment d'argent autour du Parlement européen, concernent l'élu belge PS Marc Tarabella et l'Italien Andrea Cozzolino, également du groupe des S&D (socialistes et démocrates, deuxième force de l'assemblée). Le communiqué du Parlement européen ne les cite pas, mais une source bien informée confirme qu'il s'agit bien de ces deux hommes.

Selon la procédure, la demande doit d'abord être annoncée en plénière, ce qui devrait être le cas le 16 janvier, puis être confiée à la commission des affaires juridiques du Parlement. Cette commission établit ensuite une recommandation, pour ou contre la levée de l'immunité parlementaire, qui doit ensuite être votée en plénière.