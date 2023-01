Procès des attentats de Bruxelles:"On est face à une situation incompréhensible"

"Les victimes qui sont dans la salle sont en colère, sont dépitées, sont tristes. Elles ne comprennent pas. Pour certaines, c'est leur premier jour, un jour qui était attendu depuis longtemps, pour comprendre", a regretté Gaëtan Meuleman. "Et là, on repasse à une situation qui n'est pas admissible. Il y a d'abord eu la problématique des boxes, là c'est de nouveau le transfert des prisonniers... Je pense que la situation devrait être débloquée. Il y a un juge des référés qui a prononcé un arrêt."

Et le porte-parole de pointer la responsabilité de Vincent Van Quickenborne. "On joue au chat et la souris. Je pense que le ministre de la Justice a une responsabilité. Nous, ce que nous voulons, comme la présidente, qui est extrêmement professionnelle, c'est que ce procès se déroule dignement."

Alors que la journée devait être consacrée à la suite de l'exposé sur l'enquête avec, notamment, les premières constatations dans la station de métro Maelbeek, les débats ont finalement été uniquement consacrés aux conditions de transferts des accusés. Selon les avocats de ces derniers, les fouilles à nu systématiques, pourtant interdites par une ordonnance en référé, sont toujours appliquées sans justifications. Les accusés refusant de comparaitre et de se faire représenter en l'absence de changement du protocole, le procès pourrait être suspendu plus longuement.