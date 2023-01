Coronavirus: une réunion des autorités sanitaires sur de possibles tests aléatoires à l'arrivée des avions venus de Chine

Frank Vandenbroucke (Vooruit) a confirmé qu'un arrêté royal serait publié ce week-end (normalement samedi), base légale nécessaire pour exiger ce test Covid négatif des voyageurs empruntant un vol direct vers la Belgique depuis la Chine. Le vol prévu ce samedi ne sera donc pas encore concerné, indique-t-on à son cabinet, mais en revanche il devrait déjà être soumis au projet pilote d'analyse des eaux usées de l'avion.

L'analyse des eaux usées des avions venus de Chine doit permettre de détecter l'éventuelle présence de coronavirus à bord de l'avion, et d'en identifier les variants. "La crise covid en Chine ne nous pose actuellement pas de risque épidémiologique particulier, tant que les variants que nous connaissons déjà ici sont concernés", insiste jeudi le cabinet du ministre Vandenbroucke. Le but du séquençage est justement de rester vigilant quant à la possible apparition de nouveaux variants.

